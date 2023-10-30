Ветеринары усомнились в возрасте самой старой собаки в мире

Редакция Книги рекордов Гиннеса запустила проверку в отношении самого старого пса в мире по кличке Боби, передает проект «Сноб» со ссылкой на зарубежные СМИ. Отмечается, что ветеринары сомневаются в возрасте собаки из-за системы учета животных в Португалии, где питомец проживал.

Специалисты предположили, что владелец собаки Лионель Коста мог прибавить к ее возрасту несколько лет. Заявители обратили внимание на то, что в Португалии не устанавливают возраст животного при регистрации, его указывает хозяин.

Кроме того, пользователи социальных сетей заметили на фотографии пса от 1999 года отличный от современных снимков окрас лап. При этом хозяина в обмане не обвиняют. Существует версия, что это другая собака, которую родители Косты привели еще в его детстве, скрыв кончину животного, которое изображено на фото 1999 года.

Как писал Daily Mail, Боби скончался в возрасте 31 года в октябре, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Собака была признана самой старой в феврале нынешнего года и прожила гораздо больше, чем другие представители вида. Как правило, они живут 12-14 лет. Предыдущим обладателем титула была чихуахуа из Огайо.

На день рождения Боби, который он отметил в мае, были приглашены более 100 человек. Некоторые из них специально приехали в страну, чтобы посетить это мероприятие.

Ранее в Британии в приют для животных попала кошка с двумя носами.