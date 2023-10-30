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Центральный аппарат СК России займется делом о беспорядках в Махачкале

Уголовное дело о беспорядках в Дагестане передали в ГСУ СК России

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы передано в Главное следственное управление СК России.

«Глава ведомства решил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования», — сказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценить действия властей Дагестана в связи с беспорядками, которые произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы.

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что попытки дестабилизировать ситуацию в республике проводятся противниками Российской Федерации. По его информации, силовики в ходе разгона беспорядков не использовали физическую силу, «надеясь образумить толпу».

Меликов также сообщил, что возбуждены уголовные дела по ряду фактов, ставших причиной беспорядков. Все ответственные понесут заслуженную ответственность, подчеркнул он.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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