Премьер Молдавии сообщил о приостановлении лицензий еще у шести телеканалов

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что в Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии еще у шести телеканалов. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет об «Оризонт-ТВ», ICTV, «Прайм-ТВ», «Публика-ТВ», «Канал-2», «Канал-3».

По словам премьера, решение приняли по рекомендации главы Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяца. По его словам, эти телеканалы нарушают законы о телерадиовещании, угрожают информационной безопасности страны, а также стали дополнительным источником нестабильности по соседству с Украиной, НАТО и ЕС.

24 октября стало известно, что спецслужба Молдавии решила заблокировать доступ более чем к 20 российских интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

В тексте заявления сказано, что провайдерам направили распоряжение о блокировании доступа молдавских пользователей к этим СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает такое решение молдавских властей враждебным шагом.

Ранее на молдавском ТВ не позволили кандидату в мэры Кишинева выступить на русском языке.