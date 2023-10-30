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Психолог предупредила об опасности для психики сокращения светового дня

Психолог Митрохина: сокращение светового дня может вызвать депрессию

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Сокращение светового дня осенью и зимой негативно сказывается на психике, предупредила практический психолог Елена Митрохина. Недостаток дневного света может спровоцировать проблемы вплоть до депрессии, поэтому рекомендуется при первых признаках хандры предпринять меры, отметила она в беседе с РИАМО.

При нехватке солнечного света человек испытывает сонливость, раздражительность, усталость, у него пропадает энтузиазм. В конечном итоге это может привести к депрессии. В такое время людям следует проводить больше времени на свежем воздухе днем, так как дневной свет хорошо влияет на здоровье даже в том случае, если на улице пасмурно, отметила Митрохина.

«Используйте искусственные источники света. Например, лампу со специальной лампочкой, имитирующей естественный дневной свет», — посоветовала психолог, добавив, что такой способ во многих случаях помогает компенсировать недостаток солнечных лучей.

Также для сохранения психического здоровья рекомендуется заниматься спортом, так как он способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья.

Защититься от осенней хандры помогают позитивные эмоции, которые можно получить из общения с друзьями, занятий творчеством, просмотров любимых фильмов, добавила специалист.

«Все, что приносит вам радость, будет способствовать повышению настроения», — подчеркнула она.

Напомним, специалисты также считают мифом, что осенняя хандра у людей связана с авитаминозом. Так, отмечается, что хандра может вызываться сезонным аффективным расстройством — депрессивными эпизодами, повторяющимися в определенное время года.

В борьбе с осенней депрессией, по мнению экспертов, могут помочь определенные продукты – к примеру, острый красный перец и шоколад.

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