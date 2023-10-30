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Отец Киркорова впервые вышел на связь после сообщений об ухудшении состояния

«360»: Бедрос Киркоров рассказал о своем здоровье после слухов о приступе астмы

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Бедрос Киркоров впервые вышел на связь после сообщений о том, что ему понадобилась медицинская помощь на фоне сильного приступа астмы. Он рассказал телеканалу «360», что чувствует себя хорошо.

«Нормально, нормально. Я не могу говорить», — сказал исполнитель в беседе с телеканалом, не уточнив, действительно ли ему понадобилась госпитализация.

Напомним, сегодня стало известно, что отцу Филиппа Киркорова потребовалась срочная помощь врачей, когда он начал задыхаться из-за приступа астмы.

В июле 91-лентней Бедрос Киркоров рассказал о проблемах со слухом, которые, по его словам, начались из-за радиации после установки кардиостимулятора. Также он жаловался и на боли в конечностях, сообщалось о его госпитализации.

Ранее певец опроверг слухи о своем романе с 43-летней помощницей Олесей Мельниковой.

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