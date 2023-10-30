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Большинство пациентов с неопределенной болезнью на севере Красноярского края излечились

Минздрав: большинство заболевших неопределенной болезнью в Ессее выздоравливают

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Большинство заболевших неопределенной болезнью в Ессее на севере Красноярского края выздоравливают. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

У нескольких жителей 26 октября нашли симптомы пока неопределенного заболевания. В поселок направили специалистов регионального Минздрава и Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме. Всего зафиксировали 36 заболевших человек, из них только трое — взрослых.

«На текущую дату в поселке 24 человека с клиническим выздоровлением», — отметили в сообщении ведомства 30 октября.

Выяснить точно, вспышку какого заболевания зафиксировали в Красноярском кране, можно только при детальном осмотре пациентов, отмечают эпидемиологи и инфекционисты, отметила инфекционист Маргарита Нагибина. Она предположила, что есть вероятность риккетсиоза.

В региональном главке Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что анализы пока не могут доставить в Красноярск из-за непогоды. В Минздраве отметили, что после проведения лабораторных исследований материалов заболевших установят причину заболевания.

Ранее врач перечислила скрытые последствия герпеса.

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