Клуб на Кубе закрыли после победы нацистского костюма в конкурсе на Хэллоуин

В Гаване временно закрыли культурный центр Maxim Rock. Заведение не будет работать на время расследования вечеринки в честь Хэллоуина, на которой победу в конкурсе костюмов одержал переодетый в члена воинских формирований нацистской Германии участник. Об этом пишет местный новостной портал Cubadebate.

По одной из версий, участник изображал Адольфа Гитлера. На портале появилось фото, на котором находящийся на сцене молодой человек вскидывает руку в нацистском приветствии. По данным издания, Maxim Rock находится в ведомстве Кубинского института музыки и не является частным заведением.

«Аплодисменты и награждение за костюм персонажа, ответственного за массовый геноцид миллионов, ставят нас перед более серьезной проблемой, которая выходит за рамки самого события и связана с образованием, преподаванием истории и формированием ценностей нового поколения», — сказано в сообщении.

Ранее Минобрнауки одного из российских регионов разослало в школы письма о запрете празднования Хэллоуина.