В Омске двое детей пропали из детского сада во время прогулки

В Омске из детского сада пропали два шестилетних мальчика. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в детском саду на 27-й Северной улице. Два мальчика 2017 года рождения пропали во время прогулки.

На данный момент полицейские проверяют соседние дворы и улицы. Устанавливаются возможные свидетели, которые могли видеть мальчиков.

Один ребенок одет в синюю шапку и куртку серого цвета с эмблемой в виде самолета. Второй — в коричневую шапку и коричневую куртку.

До этого, 21 октября, в Новосибирске мальчик вышел на улицу без верхней одежды, несмотря на холодную погоду, и пропал. На школьнике была синяя футболка, черные шорты и сине-белые кроссовки.

Ранее в Краснодаре пропавшую 12-летнюю девочку нашли благодаря школьным учителям.