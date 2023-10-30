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Стала известна причина пожара на АЗС возле аэропорта Шереметьево

Причиной пожара на АЗС в Химках стала разгерметизация емкости с пропаном

Разгерметизация емкости с пропаном стала причиной пожара на АЗС в подмосковных Химках возле аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его данным, в результате возгорания загорелись пять автомобилей, бытовки и паллеты на общей площади 60 квадратных метров.

В МЧС России сообщили, что открытое горение на АЗС ликвидировано. На месте работают 11 человек и 3 единицы техники.

30 октября сильный пожар произошел на АЗС в микрорайоне Клязьма-Старбеево. В результате пожара пострадали два человека. По словам очевидцев, они слышали два взрыва.

26 октября сообщалось, что в Москве произошел пожар на ТЭЦ-16.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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