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ДУМ призвало российских мусульман не поддаваться на провокации

Духовное управление мусульман России призвало не поддаваться на провокации

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководство Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне конфликта в Палестине обратилось с призывом к мусульманам не поддаваться на провокации, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу. Об этом сообщается на сайте ДУМ

Президиум Духовного управления мусульман заявил, что ни в коем случае нельзя допустить превращения военно-политических конфликтов в межрелигиозную войну. В документе отмечается, что недопустимо посягательство на на общую для всех жителей России ценность — межнациональный и межрелигиозный мир в стране.

Руководство ДУМ настоятельно призвало российских мусульман не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине — России. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, подчеркивается в заявлении, являются преступными.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана объявили для правительства региона круглосуточный режим работы.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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