Украинцы обратились к России за помощью в возвращении отобранных Западом детей

В постпредство России при ООН с весны 2023 года обратились десятки украинских семей, проживающих на Западе. Как заявил в эфире Первого канала директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, родители хотят вернуть детей, отобранных социальными службами этих государств.

«С апреля обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей», — отметил он.

По словам Лукьянцева, обратившиеся в постоянное представительство рассказали, что «украинская сторона намекала на наличие у них проблем некоего политического измерения».

Он добавил, что подобные обращения продолжают поступать, а сотрудники российского дипломатического учреждения старается разобраться в каждом конкретном случае.

В августе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял о том, что Москва стала получать просьбы помочь с возвращением детей из семей беженцев с Украины, которые находятся в ЕС.

По его словам, к дипломатам обратились около полусотни человек. Полянский констатировал, что далеко не все захотели публичной огласки своих историй.

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