Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу

Израиль 28 октября открыл второй из трех водопроводов, ведущих в сектор Газа. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на израильского координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT), передает РИА Новости.

«Израиль вновь открывает второй из трех водопроводов, которые снабжают водой сектор Газа... Второй водопровод был снова открыт в субботу», — говорится в сообщении.

Подача воды в сектор Газа по одному из трубопроводов возобновилась в меньшем масштабе еще на прошлой неделе. На данный момент, по данным издания, в анклаве «достаточно воды и еды для удовлетворения гуманитарных потребностей».

29 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Египет и США расширят гуманитарные поставки в сектор Газа.

До этого в ООН сообщали, что жители Газы в связи с нехваткой питьевой воды вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.