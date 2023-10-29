Названы самые частые нарушения в сфере трудовых отношений

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в интервью RT, в какие инстанции можно обратиться в случае нарушения трудовых прав. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса каждый работник имеет определенные права, включая право на оплату труда, отдых, страхование, обучение и другие.

Вайнберг отметила, что наиболее распространенными и незаметными нарушениями являются поручения, которые не входят в трудовые обязанности работника. Она также указала на проблемы с небезопасными или неправильно оборудованными рабочими местами и с отпусками. Многим работникам не нравится задержка выплаты заработной платы или увольнение «по статье» (или вынужденное увольнение под угрозой). В таких случаях может потребоваться помощь.

Если права нарушены и переговоры не приводят к результатам, Наталья Вайнберг рекомендует обратиться в Роструд. Жалобу можно написать или сообщить устно (на личном приеме). Также можно обратиться онлайн через официальный сайт или сервис «Госуслуги». Эксперт подчеркнула, что не стоит беспокоиться о том, что можно испортить отношения с работодателем, поскольку хотя жалобу нельзя подать анонимно, можно попросить Роструд не разглашать личные данные, и работодатель не узнает, кто подал обращение.

Наталья Вайнберг также отметила, что необходимо обратиться в прокуратуру, если нарушение связано с уголовными преступлениями или если произошло массовое нарушение прав нескольких лиц, а другие органы не реагируют.

Что касается обращения в суд, эксперт указала, что это процедура долгая и дорогостоящая, особенно если вести процесс через юриста. Госпошлину работник платить не должен, но расходы на представителя возместят только в случае победы в деле, и даже тогда не всегда полностью. Обращаться в суд можно по месту жительства или по месту нахождения работодателя, на выбор.

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