Собака потерялась во время остановки поезда и вернулась к хозяйке через две недели

Пассажирке поезда, потерявшей собаку во время короткой стоянки в сибирском городе, вернули питомца. Об этом рассказали в Telegram-канале РЖД.

Пассажирка Светлана вышла из поезда Владивосток — Москва в Канске, решив пройтись по перрону. В купе женщина оставила своего тойтерьера Лолу. Собака не дождалась хозяйку и выбралась в коридор, а затем выскочила на улицу, но найти в вокзальной толпе Светлану не смогла. Через несколько минут женщина вернулась в вагон и заметила отсутствие питомца, но ее поезд уже покинул станцию.

Ей помогла дежурная по вокзалу Евгения Пак, которая, изучила записи с камер видеонаблюдения и поняла, что после отправления состава собака убежала в город. Женщина начала разыскивать Лолу, разместив объявление о ее пропаже в социальных сетях.

Замерзшую собаку обнаружили в кустах спустя полторы недели поисков, после чего энтузиастка взяла ее к себе домой и рассказала хозяйке животного, что Лола нашлась. Через несколько дней женщина вернулась в город и забрала оттуда своего питомца.

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