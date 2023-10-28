В Госдуме объяснили, как правильно закаляться

Закаливание положительно влияет на кровообращение и укрепляет иммунитет. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что вырабатывать привычку закаляться нужно постепенно, а начать можно с контрастного душа.

«Есть люди, которые занимаются закаливанием, и это можно только приветствовать, потому что они укрепляют свой иммунитет, физическую форму, это полезно для здоровья. Например, в Советском Союзе детей с детского сада закаливали — даже зимой они спали на верандах. Закаливание — это хорошо. Опыт показывает, что это положительно влияет на здоровье. Если человек ни разу не закаливался, а тут вышел с ведром в -30°C и облился, это вряд ли будет полезно. Но если человек постепенно начинает закаляться, например, вначале контрастный душ, потом большей продолжительности холодный душ, потом выходит на улицу и обливается, кто-то плавает до поздней осени, пока лед не встал, кто-то в прорубь окунается ежедневно, а не только на крещение, то этом плане систематическое закаливание, безусловно, положительно влияет на здоровье, кровообращение, сопротивляемость к инфекциям», — сказал он.

По словам депутата, ему не хватает силы воли и мотивации, чтобы начать закаляться, однако он «хорошо себя чувствует» и без этой привычки.

«Я лично не моржую и не закаливаюсь. У меня не такая сила воли, может быть, нет такой мотивации. Плюс человек не просто так начинает закаляться, наверное, какие-то проблемы со здоровьем есть, и он старается их предотвратить. У меня серьезных таких проблем пока нет, и не могу сказать, что я часто болею, поэтому, видимо, мой организм без закаливания хорошо себя чувствует», — добавил он.

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