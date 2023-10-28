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В России задумали добавлять в продукты насекомых

«Известия»: в РФ могут начать производство выпечки из сверчков

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Depositphotos

На прилавках российских магазинов в будущем может начать появляться выпечка из сверчков, производство размещено в Московской области и Ставропольском крае. Об этом сообщают «Известия».

Сверчки могут быть основным ингредиентом при производстве печенья, шоколадных конфет, макарон, а также других изделий.

«Сделали для них определенную температуру. Вот, если вы посмотрите на градусник, здесь температура 31,1 и 46% влажности», — отметил ставропольский предприниматель Антон Стокоз.

Стокоз два года назад начал производство муки для кулинарных изделий из насекомых.

По словам бизнесмена, для сверчков подобрали строгий рацион и в пищу они получают исключительно тыкву, кабачки и кукурузу.

Другой предприниматель Денис Тер-Акопов, являющийся разводчиком сверчков из Подмосковья, занимается выращиванием данных насекомых свыше 10 лет. Компания производит из этих насекомых корм для животных, подчеркнул он.

Сейчас ведутся эксперименты с различными кондитерскими видами продуктов, такими, как конфеты или батончики.

Кандидат экономических наук Инна Литвиненко допустила, что сверчковая мука и производство сверчковых продуктов питания поможет в решении проблемы голода из-за наличия белка.

Примерные сроки появления продукции из сверчков на полках российских магазинов не называются.

До этого в ОСН отмечали, что яйца в выпечке и других блюдах можно заменить семенами чиа и бананами.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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