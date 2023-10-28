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Конгрессвумен Грин заявила, что психическое здоровье американцев важнее Украины

Конгрессвумен Грин: психическое здоровье граждан США важнее Украины

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Jonathan Ernst/Reuters

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X заявила, что правительству Соединенных Штатов следует больше материально вкладываться в психическое здоровье американцев, нежели расходовать финансы на помощь Украине.

Она напомнила, что США каждый месяц отправляют Украине $1 млрд.

«Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы $1 млрд в месяц на психическое здоровье американцев», — написала конгрессвумен.

По мнению Грин, средства, заработанные тяжелым трудом налогоплательщиков США, нужно расходовать на решение проблем своего народа.

До этого Марджори Тейлор Грин отвергла запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи Израилю и Украине. Конгрессвумен пояснила, что администрация Байдена не проявляет должной заботы о внутренних проблемах США.

Ранее конгрессвумен заявила, что США не ​​должны участвовать в войне на Ближнем Востоке.

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