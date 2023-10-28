В Турции антиизраильский митинг перетек в беспорядки

В турецком городе Диярбакыр толпа демонстрантов громит американские кофейни Starbucks за то, что руководство кофеен поддерживает Израиль в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает новостной портал Al Monitor.

В материале говорится, что решение государственной железнодорожной компании Турции прекратить продажу продуктов Starbucks в своих вагонах-ресторанах стало первым официальным бойкотом международного бренда в связи с войной между Израилем и ХАМАСом.

Волна акций в поддержку Палестины прошла во многих городах мира. Среди них — Нью-Йорк, Вашингтон, Берлин, Прага и Вена.

Ранее Турция пригласила лидеров Египта, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии и Иордании принять участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле 28 октября.