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В Турции антиизраильский митинг перетек в беспорядки

Толпа митингующих в Турции громит кофейни Starbucks за поддержку Израиля

В турецком городе Диярбакыр толпа демонстрантов громит американские кофейни Starbucks за то, что руководство кофеен поддерживает Израиль в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает новостной портал Al Monitor.

В материале говорится, что решение государственной железнодорожной компании Турции прекратить продажу продуктов Starbucks в своих вагонах-ресторанах стало первым официальным бойкотом международного бренда в связи с войной между Израилем и ХАМАСом.

Волна акций в поддержку Палестины прошла во многих городах мира. Среди них — Нью-Йорк, Вашингтон, Берлин, Прага и Вена.

Ранее Турция пригласила лидеров Египта, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии и Иордании принять участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле 28 октября.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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