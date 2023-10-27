В Харьковской области заявили о планах Киева насильно эвакуировать детей

Украинское руководство намерено организовать принудительную эвакуацию семей с детьми, которые проживают в селах в Купянском районе Харьковской области. Об этом заявил руководитель администрации подконтрольной России части региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, Киев хочет эвакуировать людей из 10 населенных пунктов в указанной области. При этом информации о том, куда в таком случае отправят граждан, до сих пор не поступало.

«Их (украинских властей — «Газета.Ru») основная цель — вывоз с территории детей», — уточнил собеседник агентства.

Ганчев добавил, что сейчас многие жители региона растеряны и напуганы. В то же время он обвинил украинское правительство в попытках использовать гражданское население в своих целях.

27 октября генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер сообщил об активном наступлении российских войск на Купянском направлении. Как сказал эксперт, российские солдаты метр за метром оттесняют украинские подразделения в районе Купянска.

По мнению немецкого военного, в настоящее время идет конфликт на истощение. Кроме того, он спрогнозировал дальнейшее ухудшение положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за приближающихся холодов.

Ранее в ДНР рассказали об эвакуации сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) из Купянска.