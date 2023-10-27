Пенсионерка дважды стала жертвой мошенников и лишилась жилья

В Тюмени женщина лишилась жилья из-за мошенников. Об этом сообщает 72.ru.

Аферисты связались с пенсионеркой и заявили, что являются представителями банка. После этого они сообщили о попытке оформить на нее кредит. Чтобы злоумышленник не смог сделать это, россиянке нужно взять кредит самой. В результате женщина взяла кредит на сумму более миллиона рублей. Всю сумму она перевела мошенникам.

Спустя некоторое время, аферисты снова позвонили пенсионерке. По их словам, дом женщины якобы выставлен на продажу. В качестве доказательства они прислали фото, где видно ее жилье. Чтобы оставить жилье себе, необходимо самой продать недвижимость.

После того как сделка состоялась, пенсионерка перевела деньги на указанный счет. Только после этого она поняла, что была обманута, и отправилась в полицию.

Ранее в Петербурге пенсионеры доверились мошенникам и лишились семи миллионов рублей.