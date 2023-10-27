Более 10 человек пострадали в крупном пожаре в центре Якутска

В Якутске после пожара в административном здании госпитализировали четыре человека. Об этом сообщает Минздрав региона.

Всего пострадали 11 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии, о характере их травм не сообщается. Шесть человек получили незначительные повреждения, поэтому от госпитализации они отказались.

«Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Среди пострадавших детей нет», — сообщается в публикации.

По данным управления МЧС по региону, пожар вспыхнул на проспекте Ленина, в административном здании. Для тушения пожара задействовали 60 человек. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на площади 180 квадратных метров. Виновник пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее в Иркутске задержали девушку за поджог нескольких домов по просьбу друзей.