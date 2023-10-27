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Незнакомые между собой пассажиры пригрозили взрывом в Шереметьево с разницей в два часа

Двое незнакомых между собой мужчин грозились взорвать Шереметьево ради шутки

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Shutterstock

В московском аэропорту Шереметьево двое незнакомых между собой мужчин грозились устроить взрывы, пока ждали посадки на свои рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вечером 26 октября сотрудники службы безопасности московского аэропорта прибыли к выходу №101. Там, по имевшейся информации, находился подозрительный мужчина, заявивший в разговоре, что надо всех взорвать. Пассажир ждал начала посадки на рейс до Новокузнецка, но в итоге отправился на разговор к полицейским. Терминал В проверили и никаких вызывающих опасение предметов на его территории не нашли.

Примерно через два часа пассажир, летевший в Волгоград транзитным рейсом, решил пошутить во время предполетного досмотра. Он указал проверяющим на свой ноутбук и спросил, слышат ли они, как внутри «тикает взрывное устройство». На место немедленно вызвали сотрудников службы безопасности, которые вновь устроили проверку и поговорили с шутником, а после передали его стражам порядка.

Ранее дебош на авиарейсе Хабаровск — Бангкок устроили незнакомые между собой мужчина и женщина.

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