Херсонская область по примеру Крыма предъявит Киеву иск за нанесенный ущерб

Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к украинским властям иск за нанесенный ущерб. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе», — сказал Сальдо.

Он уточнил, что на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, но они помогут задокументировать ущерб, что «пригодится в будущем».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов обратился к новым российским регионам предъявить властям Украины в судебном порядке нанесенный ущерб. Летом стало известно, что Крым готовит второй иск к Украине.

25 октября арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины на более 152,6 млрд рублей об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова.

Новый иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Об этом 27 октября сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.