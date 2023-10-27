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В Киеве демонтировали бюст Пушкина

В Киеве демонтировали бюст Пушкина на территории гимназии №153

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Global Look Press

В Киеве демонтировали бюст Александра Пушкина на территории гимназии №153. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

По информации, размещенной на сайте учебного заведения, имя писателя было присвоено гимназии по решению кабинета министров Украинской ССР.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

10 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что мурал с изображением советского маршала Георгия Жукова на стене жилого дома в городе на Украине скрыли под теплоизоляционным материалом.

В начале октября сообщалось, что жители Одессы проголосовали за сохранение названия площади русского писателя Льва Толстого, получившего мировую известность благодаря таким произведениям как «Война и мир» и «Анна Каренина».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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