Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 12 млн рублей и осталась без квартиры

Жительница столицы перевела мошенникам не только личные сбережения свои и сестры, но и деньги от продажи квартиры на общую сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

71-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку, что со сберегательного счета ее троюродной сестры, являющейся инвалидом, неизвестный пытается снять денежные средства.

Далее пожилая женщина общалась с якобы сотрудницей банка и под ее руководством сняла в банке 800 тысяч рублей и перевела их на указанные счета, а позднее убедила сестру продать квартиру, вырученные девять с половиной миллионов рублей она отдала курьеру.

Позднее лже-полицейские снова позвонили москвичке и рассказали, что ее квартиру в Нальчике также пытаются продать. Опасаясь остаться без недвижимости пенсионерке необходимо внести «самовыкуп», пенсионерка отдала еще 900 тысяч рублей.

Когда пострадавшая обратилась к своему родственнику с просьбой помочь выкупить квартиру, то поняла, что общалась с мошенниками. Общая сумма ущерба превысила 12,3 млн рублей.

Ранее мошенники довели жительницу Москвы до эпилептического приступа.