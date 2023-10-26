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На уроженца Мелитополя возбудили дело о теракте за отравленный торт для летчиков

СК возбудил дело о теракте после попытки отравления выпускников военного училища

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Следственном комитете России заявили, что в Краснодарском крае против мужчины возбуждено уголовное дело о террористическом акте в отношении выпускников военного авиационного училища. Об этом сообщается на сайте ведомства. Известно, что это агент украинской спецслужбы, уроженец Мелитополя.

По данным следствия, подозреваемый отправил выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) алкоголь и кондитерские изделия. В них содержался медицинский препарат в больших токсических дозах.

Инцидент произошел 21 октября. В этот день 77 человек собрались вместе, чтобы отметить 20-летнюю годовщину выпуска из училища.

Празднование прервал курьер, который передал выпускникам 20-килограммовый торт и ящик с бутылками виски. Однако выяснилось, что никто из присутствовавших не делал подобный заказ.

Сотрудники правоохранительных органов успели задержать курьера перед попыткой покинуть страну. Уже после он признался, что торт был изготовлен в Армавире и в него был добавлен сильнодействующий яд.

Ранее стало известно, как именно российские летчики спаслись от попытки отравить их тортом.

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