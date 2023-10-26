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В Москве мужчина спас 18-летнюю соседку от домогательств мигранта в подъезде

Москвич помог 18-летней соседке, столкнувшейся с домогательствами в подъезде

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Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Москве мужчина задержал мигранта, который приставал к 18-летней девушке в его подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Задержание злоумышленника прошло в подъезде одного из дома на улице Академика Комарова. Перед этим 18-летняя местная жительница выгуливала неподалеку собаку. На улице она столкнулась с неизвестным, который подъехал к ней на велосипеде. Мигрант хотел с ней познакомиться, но девушка отказала ему в этом и зашла в здание. Тот последовал за ней, а затем схватил потерпевшую за руки, пытаясь поцеловать.

Он предложил девушке свидание, а та начала звать на помощь. В это время домой возвращался 30-летний сосед пострадавшей, который услышал ее крики, обезвредил обидчика и удерживал его до прибытия полиции.

Ранее пожилой мужчина из Щелково задержал грабителя, который вырвал телефон у ребенка.

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