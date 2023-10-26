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Заключенный напал на охранника тюрьмы с ножом и криком «Аллах акбар»

Во Франции заключенный напал на охранника тюрьмы с криком «Аллах акбар»

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Depositphotos

Во Франции мужчина, отбывающий наказания за грабеж, устроил погром в тюрьме, крича «Аллах акбар». Об этом сообщает BFTMV со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 24 октября в тюрьме коммуны Шато-Тьерри департамента Эна. Заключенный, содержащийся под стражей по обычному уголовному обвинению, напал с ножом как минимум на одного охранника, скандируя «Аллах акбар». Пострадавший получил незначительные телесные повреждения.

Известно, что нападавший — марокканец и оказался за решеткой, совершив грабеж с применением насилия. Он находился в стране легально и не попадал в поле зрения спецслужб. По предварительным данным, мужчина может иметь психические проблемы.

Прокуратура начала расследование.

До этого министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что во Франции за две недели задержаны 336 человек за акты антисемитизма на фоне эскалации в Израиле.

12 октября сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с лидерами политических партий, а также обратиться к нации по телевидению, чтобы призвать к единству, так как в стране наблюдается увеличение проявлений антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее во Франции задержали мужчину с двумя ножами, который кричал «Аллах акбар» на улице.

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