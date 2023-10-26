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Рэпер из Белгородской области похитил и изнасиловал бывшую девушку

20-летний рэпер из Белгородской области похитил и изнасиловал бывшую девушку

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Pixabay

В городе Старый Оскол Белгородской области 20-летний рэпер вместе с товарищем похитил свою бывшую 16-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Он подкараулил ее на улице, силой затолкал в машину и отвез к себе домой, где привязал к батарее. Там он насиловал пострадавшую, а также побрил её налысо, душил и, предположительно, воткнул в ногу ножницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на минувшей неделе. Молодого человека задержали и завели на него уголовные дела за изнасилование несовершеннолетней (ст. 131 УК), похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 126 УК), а также за насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей (ст. 132 УК).

Родственники парня рассказали Telegram-каналу, что он «обычный парень», но имел проблемы с наркотиками и алкоголем.

До этого в Алтайском крае мужчина изнасиловал сестру своей супруги и жестоко ее избил.

Ранее москвичка повредила половой орган незнакомца, который пытался ее изнасиловать.

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