Спецпоезд «Время героев» доставил участников СВО в парк «Патриот» на реабилитацию

Всероссийский проект Министерства обороны РФ «Своих не бросаем!» совместно с программой «Больше, чем путешествие» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) запустили спецрейс «Время героев». Более 270 человек — участники специальной военной операции и члены их семей отправились на поезде из Ростова-на-Дону в парк «Патриот» для того, чтобы пройти реабилитацию и посетить экскурсии, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

Используя в том числе железнодорожные пути Министерства обороны, поезд проследовал по маршруту Ростов-на-Дону — Воронеж – Кубинка.

Пассажирами рейса «Время героев» стали военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей. В путешествии для них организовали полноценное экскурсионное обслуживание и питание.

Главная цель специального рейса «Время героев» — знакомство участников с достопримечательностями парка «Патриот», его музейными и развлекательными комплексами. В числе туристических объектов спецрейса – Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, Музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», музейная площадка № 1, на которой представлены исторические и тематические экспозиции с военной техникой всех видов и родов войск.

Для детей подготовили программу от создателей проекта «Рыбарь» — лекции об искусстве сочинения комиксов на военно-патриотические темы.

В мероприятиях примут участие представители студии военных художников им. М.Б. Грекова, известные артисты и члены Общественного совета при Минобороны РФ.

До конца года в такие путешествия планируют отправить 3 тыс. человек. Так, например, 28 октября стартует еще один специальный рейс «Время героев» с маршрутом Ростов-на-Дону — Новороссийск — Ростов-на-Дону.