В Ленобласти разыскивают подростка, подозреваемого в растлении семилетней девочки

В Ленинградской области ищут несовершеннолетнего по подозрению в изнасиловании малолетней. Об этом сообщил 47channel со ссылкой на источник.

36-летняя жительница города Кириши обратилась в полицию 25 октября. Женщина рассказала правоохранителям, что ее семилетняя дочь пострадала от сексуального насилия. По словам заявительницы, к растлению ее ребенка причастен неизвестный ей подросток. Преступление он совершил в тот же день у одного из домов на проспекте Ленина.

В настоящее время худощавый юноша с темными волосами и ростом около 160 сантиметров разыскивается. На вид ему, как уточняется, 15 лет. Молодого человека подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Коломне психически больной отец домогался умственно отсталой дочери.