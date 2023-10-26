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Уроженцы Таджикистана могут угодить в колонию за попытку избежать армии

Два уроженца Таджикистана сбежали из военкомата, им грозит до двух лет колонии

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Алексей Куденко/РИА Новости

Двух уроженцев Таджикистана могут отправить в колонию за попытку избежать срочной службы в армии. Об инциденте рассказал Telegram-канал Shot.

По данным канала, двое таджикистанцев получили российское гражданство и в этом году должны были отдать долг новой родине. Они прибыли на призывной пункт, находящийся на Угрешской улице в Москве, откуда их должны быть отправить в военную часть. Однако в определенный момент сотрудники пункта заметили, что мужчины сбежали.

Одного из уклонистов задержали спустя три дня по месту регистрации. Местонахождение второго силовики сейчас устанавливают.

На обоих мужчин завели уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной службы», им грозит до двух лет лишения свободы.

Как заявлял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, получившие российское гражданство иностранцы довольно часто стремятся избежать военной службы, в связи с чем их нужно активнее привлекать к участию в спецоперации на Украине. За отказ принимать участие в СВО Бастрыкин предложил лишать мигрантов приобретенного гражданства РФ.

Ранее в МИД РФ назвали число людей, которые пожелали выйти из российского гражданства.

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