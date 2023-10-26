Байдена проинформировали о массовом расстреле в штате Мэн

Президента США Джо Байдена проинформировали о происшедшей в городе Льюистон в штате Мэн стрельбе с массовыми жертвами. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает РИА Новости.

Байден будет продолжать получать сведения о ситуации, складывающейся в Льюистоне.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, происшедшей в небольшом американском городе Льюистон в штате Мэн, было убито по меньшей мере 22 человека, ранено от 50 до 60. Преступник открыл огонь из автоматической винтовки по людям в трех местах города — баре, ресторане и магазине.

В городской больнице журналистам заявили, что пока не могут назвать точное число пострадавших.

Убийца скрылся с места преступления на белом внедорожнике.

Позднее было заявлено, что стрелявший был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что во Флориде 11-летний школьник открыл стрельбу из пистолета матери по подросткам, которые украли у него пакет с чипсами.

Ранее американка угрожала открыть стрельбу в McDonald's из-за пережаренной картошки фри.