Эксперт опроверг миф об огромных зарплатах айтишников

В обществе прочно закрепился миф о том, что все представители IT-специальностей очень много зарабатывают. Это утверждение справедливо лишь отчасти, рассказал «Газете.Ru» Климент Кузьмин, генеральный директор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School.

«Сейчас средняя зарплата в отрасли составляет около 150 тыс. рублей, при этом уровень дохода может очень сильно отличаться в зависимости от специальности, опыта работы и региона. Традиционно самые высокие зарплаты у IT-специалистов в Москве и Санкт-Петербурге, но разрыв по отрасли в зависимости от региона сейчас невелик. В среднем он находится на уровне 10%. Может, для кого-то станет откровением, но в IT есть средние зарплаты на уровне 50 тыс. рублей в месяц. Однако в лидирующих компаниях потолки зарплат даже среднего звена могут доходить до 1 млн руб. в месяц», — объяснил специалист.

По словам эксперта, огромное значение при оценке уровня оплаты труда имеет опыт и наличие портфолио. Начинающие специалисты не зарабатывают много.

«В зависимости от специализации их оклад может составлять 30-60 тыс. рублей. И только после того, как они начнут продвигаться по карьерной лестнице, можно говорить о том, что их доход начнет увеличиваться. Поэтому не стоит думать, что можно окончить, например, трехмесячные курсы по IT-специальности и сразу начать зарабатывать 200-300 тыс. рублей в месяц. Такой уровень дохода доступен лишь определенным специалистам с богатым опытом работы», — добавил он.

Кроме этого, как и раньше, в IT-отрасли ценится очное фундаментальное образование, полученное в ВУЗе.

«Хорошее образование невозможно получить за несколько месяцев, поэтому для того чтобы стать востребованным специалистом, придется вложить немало времени и сил в образование, наработку портфолио и т.д. И лишь тогда, когда специалист станет настоящим профи, он сможет рассчитывать на кратный рост заработной платы», — резюмировал Кузьмин.

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