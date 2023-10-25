На здании американского посольства в Москве появилась надпись «Русские не сдаются»

На здание американского посольства в Москве спроецировали надпись «Русские не сдаются» с переводом на английский язык. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, на сооружении также появился портрет Марии Бутиной в честь годовщины ее освобождения из американской тюрьмы.

До этого депутат Государственной думы Мария Бутина рассказала «Газете.Ru», что не обращалась к психологам даже после возвращения из Соединенных Штатов, где она отбывала тюремный срок. Она отметила, что восстановила свое ментальное здоровье с помощью членов семьи, которые «бережно» отнеслись к ней после возвращения.

Ранее депутат назвала недопустимым приглашение неонациста в парламент Канады.