Годовалый ребенок попал в реанимацию, отравившись транквилизатором

Во Всеволожском районе Ленобласти ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с отравлением транквилизатором. Об этом сообщает «78.ru».

Мальчик был доставлен в отделение реанимации областной детской больницы, врачи диагностировали у малыша токсическую энцефалопатию, вызванную отравлением неизвестным веществом.

По словам матери пострадавшего, сын по недосмотру родителей выпил таблетки для снятия тревожности, после чего ему стало плохо, семья обратилась за медицинской помощи.

За состоянием мальчика наблюдают врачи, известно, что семья не состоит на учете как неблагополучная. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее мать напоила сына йодом вместо сиропа от кашля.