Врач предупредил, что вегетарианство может стать причиной неправильного прикуса

Переход на вегетарианскую диету может спровоцировать заболевания челюстно-лицевой системы, считает врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Зубам требуется правильная нагрузка, которую дает жесткое мясо, отметил он в беседе с РИАМО.

По словам врача, включение в рацион питания животной пищи может стать профилактикой заболеваний зубов – от кариеса до патологий прикуса.

«Потребление мягкой растительной пищи приводит к проблемам зубов и челюстей, а именно скученность зубов, выход их из зубных рядов, – пояснил специалист. – Жесткое мясо дает на зубы правильные нагрузки».

Вегетарианский тип питания он назвал модной тенденцией, заявив, что челюстной аппарат человека больше адаптирован для пережевывания животной пищи. Так, по его словам, резцы нужны для разрезания пищи и мышечных волокон, клыками необходимо рвать пищу, а жевательная группа зубов нужна для ее растирания. Для травоядных не требуется наличие такого количества клыков и резцов.

«Вегетарианством сегодня увлечены многие, в том числе и молодые родители, – добавил врач. – Они приучают к такому питанию своих детей, а врачи в это время бьют тревогу, предупреждая о негативных последствиях».

Напомним, Белоусов также назвал мифом сообщения о том, что дети-вегетарианцы развиваются быстрее остальных, заявив, что ситуация «прямо противоположная».

По мнению некоторых педиатров, вегетарианство у детей может привести к анемии, слабости и задержке развития.