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Глава Карачаево-Черкесии решил наградить сына Кадырова высшей госнаградой республики

Сына Кадырова Адама решили наградить высшей госнаградой Карачаево-Черкесии

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adam_benoevsky_k13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получит высшую государственную награду Карачаево-Черкесии — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Такое решение принял глава КЧР Рашид Темрезов, пишет РИА Новости.

По словам главы республики, Адама Кадырова наградят за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, а также укрепление традиционных исламских ценностей.

До этого Адам Кадыров стал обладателем второй по значимости награды Татарстана, ордена «Дуслык» – вручал его лично глава республики Рустам Минниханов. До этого известный избиением подозреваемого в сожжении Корана Никиты Журавеля Адам получил звание Героя Чечни.

А 6 октября депутат Государственной думы, Герой России Адам Делимханов сообщил, что сын главы Чечни удостоился звания Героя республики. Парламентарий «с большим удовольствием» поздравил Адама Кадырова и указал, что он наизусть знает главную книгу мусульман.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о посещении Грозненского конноспортивного комплекса им. Закаева.

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