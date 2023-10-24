Коломойского оставили под стражей

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты украинского бизнесмена Игоря Коломойского об изменении меры пресечения и оставил его под стражей. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Адвокаты Коломойского просили заменить их клиенту содержание под стражей на круглосуточный домашний арест в его доме в Днепропетровской области. Это ходатайство юристы объясняли ухудшением здоровья предпринимателя, который ранее рассказал, что уже восемь лет борется с диабетом и панкреатитом. Суд согласился обеспечить бизнесмену необходимое лечение.

Коломойский в ходе заседания передал суду заявления о личном поручительстве от нескольких человек, в частности от ведущей телеканала «1+1» Аллы Мазур. Сама Мазур, а также депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Сергей Демченко и главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий выступили в суде, чтобы дать характеристику предпринимателю. Все трое высказались о бизнесмене положительно.

Служба безопасности Украины (СБУ) 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день Шевченковский районный суд Киева арестовал предпринимателя на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей), но Коломойский отказался вносить многомиллионный залог.

До этого стало известно, что Коломойский — некогда один из самых богатых людей Украины — лишился статуса долларового миллиардера.

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