На приеме послов дружественных стран презентовали Всемирный фестиваль молодежи

Расширение прямых контактов между представителями молодежи разных стран и воспитание молодого поколения, которое разделяет нравственные и моральные ценности, закладывают надежную основу для плодотворного межгосударственного сотрудничества в будущем. Об этом на приеме в Москве чрезвычайных и полномочных послов и членов международных организаций по случаю презентации Всемирного фестиваля молодежи заявил замминистра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает пресс-служба фестиваля.

В мероприятии приняли участие представители 54 стран – из Центральной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока.

«Народная дипломатия, включая молодежные сегменты, объективно способствует взаимному культурному обогащению различных государств, поддержанию дружбы, мира, взаимопонимания и равенства. Всемирный фестиваль молодежи, безусловно, предоставит участникам возможности для откровенного общения, осознания своей мощной созидательной силы в мире. Фестиваль станет ярким событием для участников из-за рубежа, которые построят связи с молодыми людьми во всех направлениях и познакомятся с неповторимым российским радушием», — сказал он.

Также в ходе презентации заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов ознакомил гостей с концепцией, смыслами и ценностями крупнейшего международного молодежного события следующего года, среди которых равноправие, взаимопомощь, милосердие и справедливость.

Кроме того, послы иностранных государств узнали об основных элементах программы ВФМ-2024, которая предполагает множество форматов взаимодействия участников.

«Мы приглашаем молодежь со всего мира принять участие в самом незабываемом, масштабном, зрелищном, ярком международном мероприятии 2024 года. Важно, чтобы как можно больше молодых лидеров из разных стран могли присоединиться к фестивалю. Ведь молодежь — это не только будущее, но и наше настоящее, в котором молодые уже сейчас решают, каким они хотят видеть мир и как его построить совместными усилиями», — обратился к участникам приема заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.