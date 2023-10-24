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РЖД тестируют в Москве обогреватели на железнодорожных платформах

РЖД тестируют инфракрасные обогреватели на станции МЦД

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Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) тестирует инфракрасные обогреватели, установленные на платформах станции Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

«В настоящее время на платформах станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково тестируем инфракрасные обогреватели», — сказано в сообщении.

Как указали в РЖД, эти системы установлены над скамейками и реагируют на движение человека — включаются и излучают тепло, когда он подходит или садится.

В компании также заявили, что в ближайшее время планируют распространять подобные технологии на платформах по всей сети железных дорог.

В сентябре президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, МЦД-4 стал самым протяженным диаметром длинною в 86 км с 36 остановочными пунктами на момент запуска.

Ранее в Подмосковье рабочий спас девушку в наушниках от приближающегося поезда и попал на видео.

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