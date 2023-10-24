Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Челябинске первоклассница пострадала от домогательств иностранца в гостях у подруги

В Челябинске гражданина Узбекистана подозревают в совращении семилетней девочки

close
100%
Depositphotos

Гражданина Узбекистана задержали по подозрению в совращении первоклассницы. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в судебной системе Челябинской области.

Семилетняя девочка пришла в гости к своей подруге и столкнулась с домогательствами незнакомого взрослого, который трогал ее за половые органы.

По данным агентства, 37-летний иностранец состоял с родителями девочки в приятельских отношениях и находился на территории РФ на законных основаниях. Мужчина не был официально трудоустроен и в поле зрения правоохранительных органов до сих пор не попадал.

Ему уже предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и отправили в СИЗО на два месяца.

В пресс-службе областного СК от комментариев по поводу инцидента воздержались.

Ранее россиянка столкнулась с домогательствами водителя и хитростью сбежала из маршрутного такси.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий