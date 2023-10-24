В Челябинске первоклассница пострадала от домогательств иностранца в гостях у подруги

Гражданина Узбекистана задержали по подозрению в совращении первоклассницы. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в судебной системе Челябинской области.

Семилетняя девочка пришла в гости к своей подруге и столкнулась с домогательствами незнакомого взрослого, который трогал ее за половые органы.

По данным агентства, 37-летний иностранец состоял с родителями девочки в приятельских отношениях и находился на территории РФ на законных основаниях. Мужчина не был официально трудоустроен и в поле зрения правоохранительных органов до сих пор не попадал.

Ему уже предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и отправили в СИЗО на два месяца.

В пресс-службе областного СК от комментариев по поводу инцидента воздержались.

Ранее россиянка столкнулась с домогательствами водителя и хитростью сбежала из маршрутного такси.