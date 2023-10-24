Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В печени шестилетнего ребенка обнаружили кисту размером с куриное яйцо

В Астрахани хирурги удалили ребенку кисту размером с куриное яйцо

close
100%
Pixabay

Врачи Областной детской клинической больницы в Астрахани успешно провели операцию по удалению кисты из печени шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в Telegram-канале.

Ребенка с огромной кистой в печени прооперировали астраханские хирурги, как установили медики, новообразование появилось из-за паразитов. Причиной болезни девочки стал эхинококкоз — хронический гельминтоз.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, спустя 10 дней девочку выписали на амбулаторное лечение.

Врачи предупреждают, что эхинококкоз очень опасен и довольно широко распространен, чаще всего возбудитель болезни поражает печень, легкие и мозг. Заболевание может привести к инвалидизации.

Ранее пациентку с опухолью яичника объемом 30 литров спасли в Подмосковье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий