В печени шестилетнего ребенка обнаружили кисту размером с куриное яйцо

Врачи Областной детской клинической больницы в Астрахани успешно провели операцию по удалению кисты из печени шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в Telegram-канале.

Ребенка с огромной кистой в печени прооперировали астраханские хирурги, как установили медики, новообразование появилось из-за паразитов. Причиной болезни девочки стал эхинококкоз — хронический гельминтоз.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, спустя 10 дней девочку выписали на амбулаторное лечение.

Врачи предупреждают, что эхинококкоз очень опасен и довольно широко распространен, чаще всего возбудитель болезни поражает печень, легкие и мозг. Заболевание может привести к инвалидизации.

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