Виллу Шария в Испании закидали коктейлями Молотова

Дом украинского блогера и журналиста Анатолия Шария и его семьи в муниципалитете Рода-де-Бера в испанском городе Таррагона подвергся атаке неизвестных утром 23 октября. Об этом сообщило испанское издание El Diario.

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленники забрасывают дом Шария коктейлями Молотова, из-за чего происходит возгорание.

В издании связывают нападение с недавно выпущенным расследованием Шария о схеме по обороту наркотиков на Украине, в котором он рассказал о предполагаемом лидере украинского наркокартеля. Журналисты пишут, что после этой публикации семья Шария стала получать угрозы в соцсетях и по телефону.

На Украине Анатолия Шария подозревают в государственной измене. Следствие считает, что блогер участвовал в информационных атаках РФ против Украины с целью подорвать стабильность внутри страны, находясь в сговоре с Антоном Шевцовым, которого обвиняют в передаче России данных об украинских политиках.

Дело против Шария завели в феврале 2021 года, в июле 2023-го его материалы передали в суд.

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