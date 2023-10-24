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Эксперты заявили, что бесплатные визы не увеличат турпоток из России в Шри-Ланку

Президент СТА Сергей Голов: Шри-Ланка непопулярна у россиян из-за высоких цен

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Depositphotos

Выдача россиянам бесплатных виз в Шри-Ланку не особо отразится на туристическом потоке из России, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Это направление слишком дорогое, поэтому жители предпочтут другие, более комфортные курорты, отметил он в беседе с НСН.

В целом Шри-Ланка набирает объем продаж, отметил Голов. «Но, как вы понимаете, направление не из дешевых и не из близких, поэтому бесплатные визы не сыграют большой роли, это не приведет к увеличению объема туристов», — добавил он.

При этом для россиян открыт курортный Гоа, который пользуется у жителей страны особой популярностью, подчеркнул эксперт. Это направление он назвал самым востребованным в своем сегменте.

В целом сегодня растут цены на все туры, с чем столкнулись жители страны, желающие отметить на курорте Новый год, добавил Голов. Такая ситуация связана с курсами доллара и евро, пояснил он.

Напомним, сегодня правительство Шри-Ланки начало выдавать бесплатные визы россиянам, а также гражданам Индии, Китая, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии.

Россияне ранее рассказали, что предстоящей зимой планируют отдыхать в Москве, Сочи и на озере Байкал. А по данным Ассоциации туроператоров России, самыми популярными направлениями у россиян для путешествий в зимний период второй год подряд остаются Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

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