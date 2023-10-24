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В Крыму составили фоторобот насильника, напавшего на девушку неподалеку от ее дома

В Крыму разыскивают подозреваемого в изнасиловании девушки рядом с ее домом

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Телеграм-канал «Mash на волне»

В Кировском районе Крыма ищут мужчину, совершившего сексуальное нападение на местную жительницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Изнасилование 25-летней девушки произошло поздним вечером на Огородной улице в селе Яркое Поле. По имеющимся данным, худощавый мужчина среднего роста с карими глазами в очках и бейсболке напал на пострадавшую и надругался над ней, когда девушка находилась всего в километре от своего дома.

Правоохранители составили и распространили его фоторобот. Личность причастного к нападению на местную жительницу пока не установлена. Подозреваемый был объявлен в розыск.

Возбуждено уголовное дело, расследованием инцидента занимаются сотрудники Следственного комитета.

Ранее в Сургуте задержали подозреваемого в педофилии и нашли двух пострадавших от его действий.

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