В Госдуме объяснили установку памятников Сталину в российских городах

Появление памятников Иосифу Сталину в городах России является восстановлением справедливости. Такое мнение высказала в разговоре с «Лента.ру» первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Это восстановление справедливости по отношению к победителю в Великой Отечественной войне, к человеку, который довольно успешно руководил государством. Его ошибки были все обсуждены и осуждены, а его победы, к сожалению, сегодня недостаточно известны», — считает парламентарий.

По мнению Драпеко, у граждан есть право на установку памятников советскому лидеру, поскольку это действие, вероятно, было согласовано местными властями. Депутат добавила, что сама она появление монументов Сталину не поддерживает, но и не возражает против этого.

Памятник Иосифу Сталину на днях установили в детском парке в Кировской области. Региональные власти назвали причиной его появления «авторитарное» решение мэра, который не стал проводить опрос среди населения касательно установки монумента.

В Кремле заявили, что вопросы, связанные с открытием парков, — прерогатива местных властей, и именно им нужно задавать вопросы о памятнике.

Ранее бюст Сталина установили в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области.