Врач рассказал, какие напитки могут вызвать гипертонический криз

Некоторые напитки могут спровоцировать гипертонический криз, который представляет собой резкое повышение артериального давления до крайне высоких значений. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Если у человека нет проблем с давлением, он полностью здоров, то, конечно, никакие продукты и напитки вызывать криз не могут. Другое дело, если уже есть гипертония. В таком случае некоторые продукты могут спровоцировать резкое увеличение давления и гипертонический криз», — пояснил специалист.

По его словам, в первую очередь недуг может вызвать алкоголь, потому что он нарушает текучесть крови. При употреблении большого количества алкогольной продукции криз может произойти как в момент потребления, так и на утро. Спровоцировать резкое повышение артериального давления могут также кофе и чай, продолжил врач.

Помимо этого, опасными для людей с гипертонией являются и соленые продукты, включая чипсы, маринованные огурцы, сыр и фастфуд. Такая еда также может привести к гипертоническому кризу, если съесть в один момент слишком много продуктов с содержанием натрия.

«К примеру, в обычное время человек питается нормально, но во время застолья позволил себе лишнего», — заключил Арзамасцев.

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов до этого говорил, что в случае возникновения гипертонического криза необходимо измерить давление и вызвать скорую помощь.

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