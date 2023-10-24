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Врач рассказал, какие напитки могут вызвать гипертонический криз

Врач Арзамасцев: алкоголь может вызвать гипертонический криз

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Некоторые напитки могут спровоцировать гипертонический криз, который представляет собой резкое повышение артериального давления до крайне высоких значений. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Если у человека нет проблем с давлением, он полностью здоров, то, конечно, никакие продукты и напитки вызывать криз не могут. Другое дело, если уже есть гипертония. В таком случае некоторые продукты могут спровоцировать резкое увеличение давления и гипертонический криз», — пояснил специалист.

По его словам, в первую очередь недуг может вызвать алкоголь, потому что он нарушает текучесть крови. При употреблении большого количества алкогольной продукции криз может произойти как в момент потребления, так и на утро. Спровоцировать резкое повышение артериального давления могут также кофе и чай, продолжил врач.

Помимо этого, опасными для людей с гипертонией являются и соленые продукты, включая чипсы, маринованные огурцы, сыр и фастфуд. Такая еда также может привести к гипертоническому кризу, если съесть в один момент слишком много продуктов с содержанием натрия.

«К примеру, в обычное время человек питается нормально, но во время застолья позволил себе лишнего», — заключил Арзамасцев.

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов до этого говорил, что в случае возникновения гипертонического криза необходимо измерить давление и вызвать скорую помощь.

Ранее невролог объяснил, как отличить гипертонический криз от панической атаки.

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