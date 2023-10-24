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Украинку с десятками тысяч долларов задержали на российско-латвийской границе

Таможенники на российско-латвийской границе задержали украинку с $40 тысячами

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На российско-латвийской границе сотрудники таможни задержали украинку с $40 тысячами. Об этом сообщает ФТС.

Гражданку Украины задержали при попытке пересечения государственной границы на автомобиле с $40 тысячами в разной валюте. Наличные женщина спрятала в нательных поясах, находившихся под одеждой, и под сиденьем.

При себе у женщины были украинские гривны, доллары, евро и польские золотые. По словам нарушительницы, она надеялась незаметно провезти часть валюты, превышающую допустимую к вывозу норму, под широким платьем.

«Денежные средства изъяли и возбудили уголовное дело. Нарушительнице грозит крупный штраф либо до двух лет ограничения свободы», — сообщили в ведомстве.

Ранее китаец попытался вывезти из России золотой песок внутри Power bank.

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