Украинку с десятками тысяч долларов задержали на российско-латвийской границе

На российско-латвийской границе сотрудники таможни задержали украинку с $40 тысячами. Об этом сообщает ФТС.

Гражданку Украины задержали при попытке пересечения государственной границы на автомобиле с $40 тысячами в разной валюте. Наличные женщина спрятала в нательных поясах, находившихся под одеждой, и под сиденьем.

При себе у женщины были украинские гривны, доллары, евро и польские золотые. По словам нарушительницы, она надеялась незаметно провезти часть валюты, превышающую допустимую к вывозу норму, под широким платьем.

«Денежные средства изъяли и возбудили уголовное дело. Нарушительнице грозит крупный штраф либо до двух лет ограничения свободы», — сообщили в ведомстве.

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