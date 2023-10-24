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Россиянам назвали стоимость туров на Шри-Ланку на фоне отмены платных виз в страну

Вице-президент РСТ Горин: стоимость тура на Шри-Ланку составит 250 тысяч рублей

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Global Look Press

Стоимость недельного тура на двоих на Шри-Ланку, куда россияне теперь смогут получить бесплатную визу, составит в среднем 250–350 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Это средний чек на двоих на неделю с завтраками. Естественно, если брать различные экскурсионные программы или расширение питания, цена может варьироваться и в большую сторону. В премиальных гостиницах стоимость отдыха также выйдет дороже», — отметил эксперт.

По его мнению, туристам стоит присмотреться именно к пакетным турам, потому что при самостоятельном планировании отдыха его стоимость может выйти дороже.

«Именно перелеты и стоимость гостиниц у туристических компаний идут по специальной, можно сказать, оптовой цене, так как операторы покупают блоки мест в авиакомпаниях. Эта цена ниже в среднем на 25%, чем обычная покупка авиабилетов. То же самое касается и гостиниц. По ряду отелей специальные цены туристических компаний могут получиться интереснее», — пояснил Горин.

24 октября глава Министерства иностранных дел республики Али Сабри сообщил, что правительство Шри-Ланки начало выдавать бесплатные визы россиянам и гражданам еще шести государств. Выдача бесплатных шри-ланкийских виз также будет производиться для граждан Индии, Китая, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии с немедленным вступлением в силу в качестве пилотного законопроекта до 31 марта 2024 года.

Ранее были названы страны, туристы из которых чаще всего обращаются в МИД РФ за электронной визой.

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